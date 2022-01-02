Военные Каспийской флотилии исполняют задачи по контролю ситуации над территориальными водами и проливными зонами, защите военно-морских баз флотилии и иных береговых объектов и инфраструктуры прибрежной зоны Каспия. Также противокорабельный комплекс занимается защитой побережья от потенциальных десантных операций врага и защитой морских коммуникаций.
Береговой ракетный комплекс начал дежурство в Дагестане
- Автор Мадина
- 02 января, 2022. Воскресенье 00:50
Береговой ракетный комплекс "Бал" Каспийской флотилии вышел на боевое дежурство в Республике Дагестан в период новогодних каникул, информирует руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
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