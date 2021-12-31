ЗАМАНА - Премьер-министр РД вручил награды сотрудникам МФЦ

Премьер-министр РД вручил награды сотрудникам МФЦ

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31 декабря, 2021. Пятница 04:29
Премьер-министр РД вручил награды сотрудникам МФЦ

Вчера, 30 декабря, премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов посетил МФЦ региона.

Премьер-министр РД вручил награды сотрудникам МФЦ
Общество

Гости осмотрели офис государственных услуг Ленинского района Махачкалы. Глава сети МФЦ Магомедэмин Арсланалиев подробно информировал обо всех этапах оформления документов, начиная с выдачи талона и заканчивая итоговым результатом.   Далее прошла церемония награждения сотрудников МФЦ. По результатам работы за 2021 год сотрудники организации получили из рук премьера почетные грамоты.  

 

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