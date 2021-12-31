Гости осмотрели офис государственных услуг Ленинского района Махачкалы. Глава сети МФЦ Магомедэмин Арсланалиев подробно информировал обо всех этапах оформления документов, начиная с выдачи талона и заканчивая итоговым результатом. Далее прошла церемония награждения сотрудников МФЦ. По результатам работы за 2021 год сотрудники организации получили из рук премьера почетные грамоты.
Премьер-министр РД вручил награды сотрудникам МФЦ
- Автор Мадина
- 31 декабря, 2021. Пятница 04:29
Вчера, 30 декабря, премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов посетил МФЦ региона.
Последнее от Мадина
- Владимир Путин сообщил Джо Байдену о возможности полного разрыва отношений с США в случае новых санкций
- Глава Минкультуры РД Зарема Бутаева поддержала акцию «Елка желаний»
- Депутаты вручили подарки для детей дагестанских медиков из «красных зон»
- В Роспотребнадзоре раскрыли количество заболевших омикроном в России
- РГВК «Дагестан» покажет картину «Как я стала женой экстремиста»