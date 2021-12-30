ЗАМАНА - Глава Минкультуры РД Зарема Бутаева поддержала акцию «Елка желаний»

Глава Минкультуры РД Зарема Бутаева поддержала акцию «Елка желаний»

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30 декабря, 2021. Четверг 17:11
Глава Минкультуры РД Зарема Бутаева поддержала акцию «Елка желаний»

Глава Минкультуры Дагестана приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний» и исполнила желание 10-летней Алии Санниковой, информирует ведомство.

Глава Минкультуры РД Зарема Бутаева поддержала акцию «Елка желаний»
Общество

Зарема Бутаева исполнила мечту 10-летней девочки Алии Санниковой, которая попросила на Новый год смартфон. Сегодня ребенку вручили желанный подарок, а также билеты на праздничный спектакль Русского театра «Снежная Королева» для всей семьи. Мама девочки рассказала, что Алия бесконечно счастлива и рада, что ее новогодняя мечта воплотилась в жизнь.

 

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