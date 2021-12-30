Глава Минкультуры РД Зарема Бутаева поддержала акцию «Елка желаний»

Зарема Бутаева исполнила мечту 10-летней девочки Алии Санниковой, которая попросила на Новый год смартфон. Сегодня ребенку вручили желанный подарок, а также билеты на праздничный спектакль Русского театра «Снежная Королева» для всей семьи. Мама девочки рассказала, что Алия бесконечно счастлива и рада, что ее новогодняя мечта воплотилась в жизнь.