Зарема Бутаева исполнила мечту 10-летней девочки Алии Санниковой, которая попросила на Новый год смартфон. Сегодня ребенку вручили желанный подарок, а также билеты на праздничный спектакль Русского театра «Снежная Королева» для всей семьи. Мама девочки рассказала, что Алия бесконечно счастлива и рада, что ее новогодняя мечта воплотилась в жизнь.
Глава Минкультуры РД Зарема Бутаева поддержала акцию «Елка желаний»
- Автор Мадина
- 30 декабря, 2021. Четверг 17:11
Глава Минкультуры Дагестана приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний» и исполнила желание 10-летней Алии Санниковой, информирует ведомство.
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