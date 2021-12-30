Сладкими подарками и цветами были отмечены работники лаборатории, реанимации, приемного покоя, хирургического, инфекционного, детского и родильного отделений. В процессе визита гости поздравили медиков и вручили праздничные сюрпризы персоналу и детям медсотрудников «красной зоны».
Депутаты вручили подарки для детей дагестанских медиков из «красных зон»
- Автор Мадина
- 30 декабря, 2021. Четверг 16:36
Депутаты и добровольцы «Единой России» передали подарки для детей врачей и персонала, которые работают в «красных зонах». Поздравления с наступающим Новым годом получили и воспитанники социальных учреждений.
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