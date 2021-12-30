Минимальная величина, как и в текущем году, составит 1500 рублей, а максимальные величины составят 12 792 рубля — в первые 3 месяца выплаты пособия, а также для безработных россиян предпенсионного возраста (в этом году данный показатель составлял 12 130 рублей) и 5000 рублей — в следующие 3 месяца выплаты пособия (как и в текущем году).
В России вырастет пособие по безработице
- Автор Мадина
- 30 декабря, 2021. Четверг 14:46
С 1 января нового года начнет действовать указ правительства РФ, который устанавливает новые размеры пособий по безработице, пишет "Лента.ру".
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