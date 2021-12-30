В России вырастет пособие по безработице

Минимальная величина, как и в текущем году, составит 1500 рублей, а максимальные величины составят 12 792 рубля — в первые 3 месяца выплаты пособия, а также для безработных россиян предпенсионного возраста (в этом году данный показатель составлял 12 130 рублей) и 5000 рублей — в следующие 3 месяца выплаты пособия (как и в текущем году).