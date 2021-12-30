ЗАМАНА - В России вырастет пособие по безработице

В России вырастет пособие по безработице

Автор
30 декабря, 2021. Четверг 14:46
В России вырастет пособие по безработице

С 1 января нового года начнет действовать указ правительства РФ, который устанавливает новые размеры пособий по безработице, пишет "Лента.ру".

В России вырастет пособие по безработице
Общество

Минимальная величина, как и в текущем году, составит 1500 рублей, а максимальные величины составят 12 792 рубля — в первые 3 месяца выплаты пособия, а также для безработных россиян предпенсионного возраста (в этом году данный показатель составлял 12 130 рублей) и 5000 рублей — в следующие 3 месяца выплаты пособия (как и в текущем году).

 

Прочитано 57 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top