ЗАМАНА - Вопросы по улучшению ситуации в области топливно-энергетического комплекса Дагестана будут решать поэтапно

Вопросы по улучшению ситуации в области топливно-энергетического комплекса Дагестана будут решать поэтапно

Автор
30 декабря, 2021. Четверг 14:39
Вопросы по улучшению ситуации в области топливно-энергетического комплекса Дагестана будут решать поэтапно
Во вторник, 28 декабря, под руководством заместителя премьер-министра Российской Федерации Александра Новака прошло собрание на тему работы топливно-энергетического комплекса Дагестана.
Вопросы по улучшению ситуации в области топливно-энергетического комплекса Дагестана будут решать поэтапно
Общество

В заседании поучаствовал врио заместителя премьер-министра РД Манвел Мажонц и врио главы Минэнергетики и ЖКХ региона Ризван Мурадов. Межведомственное собрание провели в режиме видео-конференцсвязи с участием заместителя руководителя Минэкономразвития России Сергея Назарова, заместителя главы Минэнергетики России Павла Сниккарс и других.

Подробный отчет о собрании можно прочитать тут.

 

Прочитано 65 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top