В заседании поучаствовал врио заместителя премьер-министра РД Манвел Мажонц и врио главы Минэнергетики и ЖКХ региона Ризван Мурадов. Межведомственное собрание провели в режиме видео-конференцсвязи с участием заместителя руководителя Минэкономразвития России Сергея Назарова, заместителя главы Минэнергетики России Павла Сниккарс и других.
Вопросы по улучшению ситуации в области топливно-энергетического комплекса Дагестана будут решать поэтапно
- Автор Мадина
- 30 декабря, 2021. Четверг 14:39
Во вторник, 28 декабря, под руководством заместителя премьер-министра Российской Федерации Александра Новака прошло собрание на тему работы топливно-энергетического комплекса Дагестана.
Подробный отчет о собрании можно прочитать тут.
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