ЗАМАНА - Путин выразил надежду на эффективный диалог РФ и США

Путин выразил надежду на эффективный диалог РФ и США

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30 декабря, 2021. Четверг 13:10
Путин выразил надежду на эффективный диалог РФ и США

Глава РФ Владимир Путин поздравил президента США Джо Байдена с Рождеством и Новым годом, информирует пресс-служба Кремля.

Путин выразил надежду на эффективный диалог РФ и США
Общество

В поздравлении лидер России заметил, что Москве и Вашингтону необходимо наладить между собой конструктивное взаимодействие, так как они несут особую ответственность за стабильность на планете. Он также отметил, что странам нужно объединиться в борьбе с многочисленными угрозами, с которыми сталкиваются люди со всего мира.

 

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