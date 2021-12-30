Путин выразил надежду на эффективный диалог РФ и США

В поздравлении лидер России заметил, что Москве и Вашингтону необходимо наладить между собой конструктивное взаимодействие, так как они несут особую ответственность за стабильность на планете. Он также отметил, что странам нужно объединиться в борьбе с многочисленными угрозами, с которыми сталкиваются люди со всего мира.

