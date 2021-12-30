В поздравлении лидер России заметил, что Москве и Вашингтону необходимо наладить между собой конструктивное взаимодействие, так как они несут особую ответственность за стабильность на планете. Он также отметил, что странам нужно объединиться в борьбе с многочисленными угрозами, с которыми сталкиваются люди со всего мира.
Путин выразил надежду на эффективный диалог РФ и США
- Автор Мадина
- 30 декабря, 2021. Четверг 13:10
Глава РФ Владимир Путин поздравил президента США Джо Байдена с Рождеством и Новым годом, информирует пресс-служба Кремля.
В поздравлении лидер России заметил, что Москве и Вашингтону необходимо наладить между собой конструктивное взаимодействие, так как они несут особую ответственность за стабильность на планете. Он также отметил, что странам нужно объединиться в борьбе с многочисленными угрозами, с которыми сталкиваются люди со всего мира.
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