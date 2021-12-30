Сергей Меликов исполнил новогоднюю мечту 13-летнего подростка Олега Цыкеева из Кизляра, который просил в подарок цифровое фортепиано. Руководитель Дагестана реализовал и другое новогоднее жаление – 11-летней Динаре Хайбулаевой из Махачкалы подарили батут, который она просила в своем письме. Дабы получить заветный батут, ребенку пришлось пройти маленькое испытание – Дед Мороз дал ей загадку, которая была с успехом ею разгадана.
Глава Дагестана исполнил мечты трёх детей в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний»
- Автор Мадина
- 30 декабря, 2021. Четверг 10:05
Перед Новым годом лидер Дагестана Сергей Меликов исполнил желания трех дагестанских детей, принимающих участие в акции «Ёлка желаний».
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