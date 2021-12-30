Глава Дагестана исполнил мечты трёх детей в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний»

Сергей Меликов исполнил новогоднюю мечту 13-летнего подростка Олега Цыкеева из Кизляра, который просил в подарок цифровое фортепиано. Руководитель Дагестана реализовал и другое новогоднее жаление – 11-летней Динаре Хайбулаевой из Махачкалы подарили батут, который она просила в своем письме. Дабы получить заветный батут, ребенку пришлось пройти маленькое испытание – Дед Мороз дал ей загадку, которая была с успехом ею разгадана.