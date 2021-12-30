ЗАМАНА - Лидер РД руководителям органов власти региона: «Давайте будем более объективными и требовательными к себе в новом году»

Лидер РД руководителям органов власти региона: «Давайте будем более объективными и требовательными к себе в новом году»

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30 декабря, 2021. Четверг 09:23
Лидер РД руководителям органов власти региона: «Давайте будем более объективными и требовательными к себе в новом году»

Вчера, 29 декабря, в рамках рабочего заседания лидера РД Сергея Меликова с главами органов власти региона были обсуждены актуальные темы для республики, в том числе и ситуация с Covid-19.

Лидер РД руководителям органов власти региона: «Давайте будем более объективными и требовательными к себе в новом году»
Общество

Также перед Новым годом были обсуждены способы недопущения последующего распространения коронавируса на территории Дагестана. Полный отчет о собрании можно прочитать тут.

 

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