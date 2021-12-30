Лидер РД руководителям органов власти региона: «Давайте будем более объективными и требовательными к себе в новом году»

Автор Мадина

Вчера, 29 декабря, в рамках рабочего заседания лидера РД Сергея Меликова с главами органов власти региона были обсуждены актуальные темы для республики, в том числе и ситуация с Covid-19.