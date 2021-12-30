Также перед Новым годом были обсуждены способы недопущения последующего распространения коронавируса на территории Дагестана. Полный отчет о собрании можно прочитать тут.
Лидер РД руководителям органов власти региона: «Давайте будем более объективными и требовательными к себе в новом году»
- Автор Мадина
- 30 декабря, 2021. Четверг 09:23
Вчера, 29 декабря, в рамках рабочего заседания лидера РД Сергея Меликова с главами органов власти региона были обсуждены актуальные темы для республики, в том числе и ситуация с Covid-19.
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