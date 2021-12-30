Её задача – подарить радость и ощущение новогоднего настроения тем, кто находится в сложной жизненной ситуации. Акция проводится с 2018 года на всей территории страны и ежегодно объединяет тысячи неравнодушных россиян, готовых совершать добрые поступки. Премьер снял с елки открытки трёх детей: 8-летней девочки Айши Алиевой, мечтающей о планшете, 9-летнего Гасана Дарсамова, пожелавшего в подарок на Новый год также планшет и 10-летнего Раджаба Амирова, который попросил о ноутбуке. Совсем скоро, как заметил Амирханов, просьбы детей воплотятся в жизнь.
Премьер-министр РД принял участие в акции «Ёлка желаний»
- Автор Мадина
- 30 декабря, 2021. Четверг 09:13
В канун Нового года, 29 декабря, премьер-министр Дагестан Абдулпатах Амирханов поучаствовал в праздничной акции «Ёлка желаний».
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