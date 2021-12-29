Депутат ГД РФ Джамаладин Гасанов выполнил пять детских желаний в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний»

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» организована проектом «Мечтай со мной».

Генеральный партнер акции – ПАО «КАМАЗ». Цель этого проекта помочь реализовать новогодние пожелания детей, особенно тех из них кто трудной ситуации. Это и дети из неполных семей, дети-инвалиды, полные сироты и многие другие.

24 декабря Депутат Государственной Думы РФ Джамаладин Гасанов, в рамках «региональной недели», несмотря на большое количество различных мероприятий и встречь с избирателями, посетил «Елку желаний», расположенную в здании «профсоюзов».

«…Я очень хочу, чтобы все дети Дагестана получили Новогодние подарки. Я взялся реализовать пять пожеланий детей. Призываю всех, у кого есть, хоть какая-та возможность принять участие в этой благородной акции…»

Выполнить пожелания детей из разных районов Дагестана Джамаладин Гасанов поручил своим помощникам и доверенным лицам. Они незамедлительно выехали по местам, где проживают дети и вручили им подарки от депутата. Так шестилетнему Ибрагиму Рашидханову из Ботлихского района и десятилетнему Исламбеку Алиеву из города Буйнакска подарили велосипеды, Заурбеку Джаватханову – 12 лет из Новолакского района и Умат Османовой - 7 лет из Буйнакска вручили планшеты, а 8-летней Фатиме из поселка Дубки – смартфон.

«…Трудно передать то, как рады были дети этим подаркам. Жаль, что фотографии не могут выразить все эмоции, которые они испытывали. Да и мы сами получили большой заряд позитива. А как нас благодарили родители за ту радость, которую мы принесли в их дома, выполняя поручение нашего депутата Гасанова Джамаладина!!! Жаль что, из-за неотложных дел, он сам не смог поехать к детям как и планировал…» - сказал один из доверенных лиц.