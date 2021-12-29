Об этом информировал Российский фонд прямых инвестиций.
Накануне руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что назальный препарат от коронавируса и «Спутник Лайт» можно использовать одновременно.
Выпуск назальной формы препарата против COVID-19 «Спутник V» на рынок планируется уже в первой четверти следующего года.
Об этом информировал Российский фонд прямых инвестиций.
Накануне руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что назальный препарат от коронавируса и «Спутник Лайт» можно использовать одновременно.
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