ЗАМАНА - Назальная форма вакцины «Спутник V» появится на рынке в I квартале 2022 года

Назальная форма вакцины «Спутник V» появится на рынке в I квартале 2022 года

Автор
29 декабря, 2021. Среда 16:39
Назальная форма вакцины «Спутник V» появится на рынке в I квартале 2022 года

Выпуск назальной формы препарата против COVID-19 «Спутник V» на рынок планируется уже в первой четверти следующего года.

Назальная форма вакцины «Спутник V» появится на рынке в I квартале 2022 года
Общество

Об этом информировал Российский фонд прямых инвестиций.

Накануне руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что назальный препарат от коронавируса и «Спутник Лайт» можно использовать одновременно.

 

Прочитано 22 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top