По итогам собрания Александр Новак дал поручение руководству Дагестана выявить конкретные целевые показатели по снижению аварийности, снижению потерь в сетях, обеспечению надежности и качества поставок энергоресурсов клиентам. Также было поручено подписать в начале следующего года договор с Министерством экономического развития РФ по реализации проекта обеспечения стабильного экономического развития энергетических компаний и ЖКХ Дагестана. В документе должны содержаться подробные показатели реализации каждого мероприятия проекта и конкретные обязательства сторон договора.
Новак поручил проработать вопрос повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана
- Автор Мадина
- 29 декабря, 2021. Среда 15:12
Вице-премьер РФ Александр Новак по результатам собрания на тему топливно-энергетического комплекса Дагестана поручил проработать идеи по источникам финансирования проекта обеспечения надежности электросетевого комплекса региона на период 2022-2024 годов, сообщается на портале правительства России.
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