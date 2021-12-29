ЗАМАНА - Новак поручил проработать вопрос повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана

Новак поручил проработать вопрос повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана

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29 декабря, 2021. Среда 15:12
Новак поручил проработать вопрос повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана

Вице-премьер РФ Александр Новак по результатам собрания на тему топливно-энергетического комплекса Дагестана поручил проработать идеи по источникам финансирования проекта обеспечения надежности электросетевого комплекса региона на период 2022-2024 годов, сообщается на портале правительства России.

Новак поручил проработать вопрос повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана
Общество

По итогам собрания Александр Новак дал поручение руководству Дагестана выявить конкретные целевые показатели по снижению аварийности, снижению потерь в сетях, обеспечению надежности и качества поставок энергоресурсов клиентам. Также было поручено подписать в начале следующего года договор с Министерством экономического развития РФ по реализации проекта обеспечения стабильного экономического развития энергетических компаний и ЖКХ Дагестана. В документе должны содержаться подробные показатели реализации каждого мероприятия проекта и конкретные обязательства сторон договора.

 

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