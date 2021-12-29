Новак поручил проработать вопрос повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана

Вице-премьер РФ Александр Новак по результатам собрания на тему топливно-энергетического комплекса Дагестана поручил проработать идеи по источникам финансирования проекта обеспечения надежности электросетевого комплекса региона на период 2022-2024 годов, сообщается на портале правительства России.

По итогам собрания Александр Новак дал поручение руководству Дагестана выявить конкретные целевые показатели по снижению аварийности, снижению потерь в сетях, обеспечению надежности и качества поставок энергоресурсов клиентам. Также было поручено подписать в начале следующего года договор с Министерством экономического развития РФ по реализации проекта обеспечения стабильного экономического развития энергетических компаний и ЖКХ Дагестана. В документе должны содержаться подробные показатели реализации каждого мероприятия проекта и конкретные обязательства сторон договора.