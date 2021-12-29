Главной задачей мероприятия является способствование формированию у детей мотивации к творческой и активной социальной позиции в рамках участия в работе Российского движения школьников.
В рамках фестиваля провели акцию «Волшебство новогодней поры»: каждый мог принять участие в мастер-классе по оформлению подарков для пациентов региональной детской больницы. Далее на мероприятии благодарственными письмами от Минмолодёжи региона были отмечены лучшие активисты и кураторы за вклад в развитие РДШ в Дагестане.