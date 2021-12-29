ЗАМАНА - В Дагестане провели фестиваль Российского движения школьников

В Дагестане провели фестиваль Российского движения школьников

Автор
29 декабря, 2021. Среда 14:10
В Дагестане провели фестиваль Российского движения школьников

Вчера, 28 декабря, в Региональном молодёжном центре провели зимний фестиваль Российского движения школьников. В нем участвовали лауреаты и активисты дагестанских и всероссийских акций, конкурсов и проектов совместно с кураторами РДШ.

В Дагестане провели фестиваль Российского движения школьников
Общество

Главной задачей мероприятия является способствование формированию у детей мотивации к творческой и активной социальной позиции в рамках участия в работе Российского движения школьников.

В рамках фестиваля провели акцию «Волшебство новогодней поры»: каждый мог принять участие в мастер-классе по оформлению подарков для пациентов региональной детской больницы. Далее на мероприятии благодарственными письмами от Минмолодёжи региона были отмечены лучшие активисты и кураторы за вклад в развитие РДШ в Дагестане.

 

Прочитано 54 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top