В Дагестане провели фестиваль Российского движения школьников

Вчера, 28 декабря, в Региональном молодёжном центре провели зимний фестиваль Российского движения школьников. В нем участвовали лауреаты и активисты дагестанских и всероссийских акций, конкурсов и проектов совместно с кураторами РДШ.

Главной задачей мероприятия является способствование формированию у детей мотивации к творческой и активной социальной позиции в рамках участия в работе Российского движения школьников.

В рамках фестиваля провели акцию «Волшебство новогодней поры»: каждый мог принять участие в мастер-классе по оформлению подарков для пациентов региональной детской больницы. Далее на мероприятии благодарственными письмами от Минмолодёжи региона были отмечены лучшие активисты и кураторы за вклад в развитие РДШ в Дагестане.