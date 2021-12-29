ЗАМАНА - 36 юных победителей международных и всероссийских конкурсов наградили в Махачкале

36 юных победителей международных и всероссийских конкурсов наградили в Махачкале

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29 декабря, 2021. Среда 13:38
36 юных победителей международных и всероссийских конкурсов наградили в Махачкале

Награждение юных победителей международных и всероссийских конкурсов и их наставников прошло в Театре поэзии, информирует пресс-служба Минкультуры региона.

36 юных победителей международных и всероссийских конкурсов наградили в Махачкале
Общество

В своем выступлении лидер Министерства культуры РД Зарема Бутаева заметила, что награждение победителей международных и всероссийских конкурсов в преддверии Нового года стало уже традицией. Награды получили 36 юных призеров из разных городов и районов Дагестана.

 

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