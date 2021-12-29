ЗАМАНА - В СПЧ заявили о невозможности возвращения смертной казни в России

В СПЧ заявили о невозможности возвращения смертной казни в России

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29 декабря, 2021. Среда 10:43
В СПЧ заявили о невозможности возвращения смертной казни в России

В ближайшем будущем возвращение смертной казни в Российской Федерации невозможно, это может случиться только из-за приостановки моратория на ее применение, подчеркнул секретарь Совета при главе России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов, комментируя высказывание руководителя Конституционного суда, информирует «Интерфакс».

В СПЧ заявили о невозможности возвращения смертной казни в России
Общество

Он заметил, что Россия и другие страны на это не пойдут. В мире есть и другие способы наказания опасных злоумышленников, напомнил Точенов.

При этом некоторые преступления требуют более тяжелого наказания, отметил секретарь СПЧ. Тем не менее он заявляет, что страна не должна решать достоин ли жизни человек.

 

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