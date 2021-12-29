Сергей Меликов вручил дагестанцам государственные награды

Примерно 30 дагестанцев, среди которых были деятели сферы культуры и искусства, спортсмены, педагоги и медики, общественные работники и государственные служащие, получили в этот день из рук Сергея Меликова ордена и медали, Почетные Грамоты, Благодарности и памятные именные часы лидера республики.

