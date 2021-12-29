ЗАМАНА - Сергей Меликов вручил дагестанцам государственные награды

Сергей Меликов вручил дагестанцам государственные награды

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29 декабря, 2021. Среда 09:48
Сергей Меликов вручил дагестанцам государственные награды

Вчера, 28 декабря, лидер РД Сергей Меликов в преддверии Нового года вручил жителям региона государственные награды Российской Федерации и Республики Дагестан.

Сергей Меликов вручил дагестанцам государственные награды
Общество

Примерно 30 дагестанцев, среди которых были деятели сферы культуры и искусства, спортсмены, педагоги и медики, общественные работники и государственные служащие, получили в этот день из рук Сергея Меликова ордена и медали, Почетные Грамоты, Благодарности и памятные именные часы лидера республики.

 

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