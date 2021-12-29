ЗАМАНА - Анна Безрукова заняла должность заместителя главы Минтуризма Дагестана

Анна Безрукова заняла должность заместителя главы Минтуризма Дагестана

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29 декабря, 2021. Среда 08:23
Анна Безрукова заняла должность заместителя главы Минтуризма Дагестана

Анна Безрукова заняла должность заместителя руководителя Министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана. Постановление об этом подписал премьер-министр региона Абдулпатах Амирханов.

Анна Безрукова заняла должность заместителя главы Минтуризма Дагестана
Общество

Стоит напомнить, что Безрукова являлась депутатом Народного собрания РД шестого созыва, находилась на посту зампредседателя комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму.

 

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