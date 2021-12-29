Стоит напомнить, что Безрукова являлась депутатом Народного собрания РД шестого созыва, находилась на посту зампредседателя комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму.
Анна Безрукова заняла должность заместителя главы Минтуризма Дагестана
- Автор Мадина
- 29 декабря, 2021. Среда 08:23
Анна Безрукова заняла должность заместителя руководителя Министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана. Постановление об этом подписал премьер-министр региона Абдулпатах Амирханов.
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