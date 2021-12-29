В ВОЗ объяснили задержку признания «Спутника V»

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила задержку с признанием российского препарата от Covid-19 «Спутник V». Об этом она сообщила RT.

Харрис связывает недопуск вакцины с «проверкой технологических процессов». Она объяснила, что для включения в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ запрашивает сведения об безопасности и эффективности средства, а также документацию по технологии его создания.

«Чаще всего именно третье — проверка технологических процессов — требует достаточно времени, чтобы выяснить все подробности, осуществить инспекцию и так далее», — заметила она. Харрис добавила, что другие регуляторы действуют по такому же алгоритму.