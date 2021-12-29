Джекман заметил, что симптомы очень похожи на ОРВИ. «Просто хотелось, чтобы вы узнали это от меня. Мои симптомы похожи на простуду: у меня есть першение в горле и небольшой насморк, но я в нормальном состоянии», — информировал актер. Он отметил, что сделает все, чтобы быстрее вернуться к своей работе.
Хью Джекман заразился коронавирусом
- Автор Мадина
- 29 декабря, 2021. Среда 02:47
Популярный актер Хью Джекман рассказал, что заразился Covid-19. Об этом он заявил в видеоролике, опубликованном в его аккаунте Twitter.
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