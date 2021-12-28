"Дорогие мои земляки! Уважаемые избиратели! Сердечно поздравляю Вас с Новым годом! Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому пускай все хорошее, что радовало Вас в уходящем году, найдет свое продолжение в году наступающем! От всей души желаю Вам, Вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья. Пусть в Ваших домах всегда царят благополучие, любовь и процветание. С Новым годом!", - отметил в своем поздравлении Гасанов.
Джамаладин Гасанов поздравил дагестанцев с наступающим Новым годом
- Автор Шахри
- 28 декабря, 2021. Вторник 15:50
Депутат Государственной Думы РФ от Дагестана Джамаладин Гасанов поздравил дагестанцев с наступающим Новым годом.
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