В Махачкале раздали гуманитарную помощь пожилым жителям столицы

В рамках акции «Новый год в каждый дом» пенсионерам, пребывающим в сложной жизненной ситуации, раздали гуманитарную помощь, информирует пресс-служба Министерства молодежи РД.

Акция прошла при помощи Минмолодежи региона, регионального клуба #МыВместе и добровольцев «Добро.Центра». Они раздавали продукты питания и гигиенические средства. Врио руководителя Министерства по делам молодежи республики Камил Саидов отметил, что помощь была доставлена по различным адресам, которые были представлены Управлением по социальной защите граждан.