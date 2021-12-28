Акция прошла при помощи Минмолодежи региона, регионального клуба #МыВместе и добровольцев «Добро.Центра». Они раздавали продукты питания и гигиенические средства. Врио руководителя Министерства по делам молодежи республики Камил Саидов отметил, что помощь была доставлена по различным адресам, которые были представлены Управлением по социальной защите граждан.
В Махачкале раздали гуманитарную помощь пожилым жителям столицы
- Автор Мадина
- 28 декабря, 2021. Вторник 14:25
В рамках акции «Новый год в каждый дом» пенсионерам, пребывающим в сложной жизненной ситуации, раздали гуманитарную помощь, информирует пресс-служба Министерства молодежи РД.
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