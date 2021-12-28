«Сегодня смогли посетить островок моей малой родины в Москве. В постоянном представительстве Дагестана прошла наша встреча с врио постоянного представителя региона при главе РФ Владиславом Толстюком. В процессе беседы мы обсудили возможности популяризации дагестанской культуры и ее интеграции в общероссийское культурное пространство», – написал на своей странице в Instagram Пригожин.
Иосиф Пригожин посетил встречу с постпредом Дагестана в Москве
- Автор Мадина
- 28 декабря, 2021. Вторник 13:17
Вчера, 27 декабря, прошла встреча врио постоянного представителя Дагестана при главе России Владислава Толстюка с известным продюсером Иосифом Пригожиным.
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