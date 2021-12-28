ЗАМАНА - Иосиф Пригожин посетил встречу с постпредом Дагестана в Москве

Иосиф Пригожин посетил встречу с постпредом Дагестана в Москве

Автор
28 декабря, 2021. Вторник 13:17
Иосиф Пригожин посетил встречу с постпредом Дагестана в Москве

Вчера, 27 декабря, прошла встреча врио постоянного представителя Дагестана при главе России Владислава Толстюка с известным продюсером Иосифом Пригожиным. 

Иосиф Пригожин посетил встречу с постпредом Дагестана в Москве
Общество

«Сегодня смогли посетить островок моей малой родины в Москве. В постоянном представительстве Дагестана прошла наша встреча с врио постоянного представителя региона при главе РФ Владиславом Толстюком. В процессе беседы мы обсудили возможности популяризации дагестанской культуры и ее интеграции в общероссийское культурное пространство», – написал на своей странице в Instagram Пригожин.

 

Прочитано 16 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top