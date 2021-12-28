Лауреаты Всероссийского проекта Агентства стратегических инициатив по созданию концептуальных турмаршрутов «Открой свою Россию» были названы вчера, 27 декабря. Церемония прошла в Координационном центре руководства РФ. В общем в проекте одержали победу 30 туристических маршрутов. Маршруты-лауреаты проходят по 21 субъекту России в 6 федеральных округах. Благодаря победе они получат помощь от АСИ и партнеров конкурса.
Туристические маршруты Дагестана стали лауреатами всероссийского конкурса
- Автор Мадина
- 28 декабря, 2021. Вторник 11:12
В рейтинг ТОП-30 лучших маршрутов для туристов попали следующие: «Дагестан глазами орлов», «Открывая двери, открываем сердца. Дагестан», «Кавказская тропа. Узоры времен», пишет "Дагправда".
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