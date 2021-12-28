ЗАМАНА - Туристические маршруты Дагестана стали лауреатами всероссийского конкурса

Туристические маршруты Дагестана стали лауреатами всероссийского конкурса

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28 декабря, 2021. Вторник 11:12
Туристические маршруты Дагестана стали лауреатами всероссийского конкурса

В рейтинг ТОП-30 лучших маршрутов для туристов попали следующие: «Дагестан глазами орлов», «Открывая двери, открываем сердца. Дагестан», «Кавказская тропа. Узоры времен», пишет "Дагправда". 

Туристические маршруты Дагестана стали лауреатами всероссийского конкурса
Общество

Лауреаты Всероссийского проекта Агентства стратегических инициатив по созданию концептуальных турмаршрутов «Открой свою Россию» были названы вчера, 27 декабря. Церемония прошла в Координационном центре руководства РФ. В общем в проекте одержали победу 30 туристических маршрутов. Маршруты-лауреаты проходят по 21 субъекту России в 6 федеральных округах. Благодаря победе они получат помощь от АСИ и партнеров конкурса.

 

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