Туристические маршруты Дагестана стали лауреатами всероссийского конкурса

Лауреаты Всероссийского проекта Агентства стратегических инициатив по созданию концептуальных турмаршрутов «Открой свою Россию» были названы вчера, 27 декабря. Церемония прошла в Координационном центре руководства РФ. В общем в проекте одержали победу 30 туристических маршрутов. Маршруты-лауреаты проходят по 21 субъекту России в 6 федеральных округах. Благодаря победе они получат помощь от АСИ и партнеров конкурса.