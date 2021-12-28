Представители посольства ОАЭ в Москве передали подарки дагестанским детям

Вчера, 27 декабря, в Постоянном представительстве Дагестана прошла встреча врио постоянного представителя региона при главе РФ Владислава Толстюка с Первым секретарем Посольства ОАЭ в Москве господином Мухаммадом Аль-Мансури и Консулом Посольства ОАЭ в Москве господином Юсуфом Аль-Кааби.

В рамках исполнения проекта обеспечения компьютерами для поддержки сферы образования в России, которая инициирована Благотворительным гуманитарным фондом имени Заеда, сотрудники Посольства ОАЭ в Москве передали Постоянному представительству Дагестана 50 ноутбуков, 150 школьных портфелей и 148 наборов для первоклассников, предназначенных для дагестанских школьников. Врио Постоянного представителя Дагестана Владислав Толстюк выразил слова благодарности Фонду имени Заеда в лице представителей Посольства господина Аль-Мансури и господина Аль-Кааби.