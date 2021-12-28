Он отметил, что они планируют разработать новую туристическую инфраструктуру и вывести внутренний туризм на новый уровень. Сообщают, что в России появятся «сотни новых отелей и туристических комплексов» для отдыха в любой сезон. По этой причине Чернышенко допустил создание российского аналога портала Booking.com.
В России решили создать аналог Booking.com
- Автор Мадина
- 28 декабря, 2021. Вторник 09:06
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в будущем в стране возможно создадут отечественный аналог международного сервиса поиска и бронирования номеров отелей Booking.com, информирует РИА Новости.
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