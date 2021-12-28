ЗАМАНА - За прошедшую неделю в Дагестане зафиксировали 27 аварий

За прошедшую неделю в Дагестане зафиксировали 27 аварий

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28 декабря, 2021. Вторник 08:08
За прошедшую неделю в Дагестане зафиксировали 27 аварий

С 20 по 26 декабря на территории региона зафиксировали 27 аварий, информирует пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

За прошедшую неделю в Дагестане зафиксировали 27 аварий
Общество

«В 27 авариях скончались 7 человек, 32 получили травмы разной степени тяжести, среди раненых есть двое несовершеннолетних», – добавляет пресс-служба.

 

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