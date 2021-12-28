«В 27 авариях скончались 7 человек, 32 получили травмы разной степени тяжести, среди раненых есть двое несовершеннолетних», – добавляет пресс-служба.
За прошедшую неделю в Дагестане зафиксировали 27 аварий
- Автор Мадина
- 28 декабря, 2021. Вторник 08:08
С 20 по 26 декабря на территории региона зафиксировали 27 аварий, информирует пресс-служба МВД по Республике Дагестан.
Последнее от Мадина
- Названы лауреаты конкурса на присуждение грантов лидера Дагестана
- "Русгидро" собирается построить гидроэлектростанцию в Гергебильском районе
- Тему развития электроэнергетики Дагестана обсудили сотрудники «Россети Северный Кавказ» и главный редактор РИА «Дагестан»
- Развитие электроэнергетики Дагестана обсудили сотрудники «Россети Северный Кавказ» и РИА «Дагестан»
- Абдулпатах Амирханов провел встречу с бизнес-сообществом Дагестана