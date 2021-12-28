ЗАМАНА - Тему развития электроэнергетики Дагестана обсудили сотрудники «Россети Северный Кавказ» и главный редактор РИА «Дагестан»

Тему развития электроэнергетики Дагестана обсудили сотрудники «Россети Северный Кавказ» и главный редактор РИА «Дагестан»

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28 декабря, 2021. Вторник 01:31
Тему развития электроэнергетики Дагестана обсудили сотрудники «Россети Северный Кавказ» и главный редактор РИА «Дагестан»

В Махачкале провели встречу заместителя гендиректора по совместной работе с органами власти и институтами гражданского общества «Россети Северный Кавказ» Сергея Полякова, руководителя филиала «Дагэнерго» Магомеда Абдурашидова и главного редактора РИА «Дагестан» Магомеда Магомедова, информирует само издание.

Тему развития электроэнергетики Дагестана обсудили сотрудники «Россети Северный Кавказ» и главный редактор РИА «Дагестан»
Общество

На совещании они обсудили проблемы, которые замедляют развитие электросетевого комплекса региона.

За прошедшие 2 года финансирование республиканской энергетики заметно увеличено. В следующем году на подготовку к зиме электросетевого комплекса региона «Россети» собираются направить примерно 1,17 млрд рублей. Также сейчас в руководстве РД находится на согласовании проект повышения надежности на 2022-2023 годы, который позволит обновить оборудование и осуществить ремонт объектов. Общий объем финансирования – 7,68 миллиарда рублей. Подробнее можно прочитать тут.

 

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