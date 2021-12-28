ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов провел встречу с бизнес-сообществом Дагестана

Абдулпатах Амирханов провел встречу с бизнес-сообществом Дагестана

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28 декабря, 2021. Вторник 00:26
Абдулпатах Амирханов провел встречу с бизнес-сообществом Дагестана

Вчера, 27 декабря, премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов провел собрание с бизнес-сообществом региона.

Абдулпатах Амирханов провел встречу с бизнес-сообществом Дагестана
Общество

Встречу провели по предложению Председателя Правительства республики и Комитета Народного Собрания региона по экономической политике, инвестициям, бизнесу и ДРО «Опора России».  Премьер заметил, что руководство Дагестана в полной мере готово помогать в инициативах бизнес-сообщества. Он призвал участников совещания открыто говорить о проблемах, дабы совместно их обдумать.

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