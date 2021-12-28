Встречу провели по предложению Председателя Правительства республики и Комитета Народного Собрания региона по экономической политике, инвестициям, бизнесу и ДРО «Опора России». Премьер заметил, что руководство Дагестана в полной мере готово помогать в инициативах бизнес-сообщества. Он призвал участников совещания открыто говорить о проблемах, дабы совместно их обдумать.
Абдулпатах Амирханов провел встречу с бизнес-сообществом Дагестана
- Автор Мадина
- 28 декабря, 2021. Вторник 00:26
Вчера, 27 декабря, премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов провел собрание с бизнес-сообществом региона.
Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Развитие электроэнергетики Дагестана обсудили сотрудники «Россети Северный Кавказ» и РИА «Дагестан»
- Абдулпатах Амирханов встретился с бизнес-сообществом Дагестана
- Примерно 90 нарушений охранных зон магистральных нефтепроводов обнаружено в Дагестане
- На севере Республики Дагестан запланировано формирование особой экономической зоны
- Объем безналичных операций в Дагестане превысил 51 млрд рублей