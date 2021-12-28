Встречу провели по предложению Председателя Правительства республики и Комитета Народного Собрания региона по экономической политике, инвестициям, бизнесу и ДРО «Опора России». Премьер заметил, что руководство Дагестана в полной мере готово помогать в инициативах бизнес-сообщества. Он призвал участников совещания открыто говорить о проблемах, дабы совместно их обдумать.