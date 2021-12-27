ЗАМАНА - Депутат ГД РФ Джамаладин Гасанов принял участие в всероссийской благотворительной акции «Елка желаний»

Депутат ГД РФ Джамаладин Гасанов принял участие в всероссийской благотворительной акции «Елка желаний»

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27 декабря, 2021. Понедельник 22:07
Депутат ГД РФ Джамаладин Гасанов принял участие в всероссийской благотворительной акции «Елка желаний»

 

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» организована проектом «Мечтай со мной». Генеральный партнер акции – ПАО «КАМАЗ». Цель —  проекта помочь реализовать новогодние желания  детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Депутат ГД РФ Джамаладин Гасанов принял участие в всероссийской благотворительной акции «Елка желаний»
Общество

 

24 декабря Депутат Государственной Думы РФ Джамаладин Гасанов в рамках «региональной недели», несмотря на большое количество различных мероприятий и встреч с избирателями, посетил «Елку желаний» расположенную в здании «профсоюзов».

Среди разнообразных желаний детей есть мечта шестилетнего Ибрагима Рашидханова из Ботлихского района и десятилетнего Исламбека Алиева из города Буйнакска о велосипеде, Заурбек Джаватханов – 12 лет из Новолакского района и Умат Османова -  7 лет из Буйнакска мечтают о планшете,

«…Я очень хочу, чтобы все дети Дагестана получили новогодние подарки. Я взялся реализовать  пять желаний детей. Призываю всех, у кого есть хоть какая-та возможность принять участие в этой благородной акции…», — подчеркнул Гасанов.

 

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