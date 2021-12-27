ЗАМАНА - Примерно 90 нарушений охранных зон магистральных нефтепроводов обнаружено в Дагестане

Примерно 90 нарушений охранных зон магистральных нефтепроводов обнаружено в Дагестане

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27 декабря, 2021. Понедельник 17:19
Примерно 90 нарушений охранных зон магистральных нефтепроводов обнаружено в Дагестане

Накануне врио руководителя Минэнергетики и ЖКХ региона Ризван Мурадов провел собрание на тему, связанную с отклонениями в охранных зонах магистральных нефтепроводов, пребывающих на территории субъекта, информирует пресс-служба ведомства.

Примерно 90 нарушений охранных зон магистральных нефтепроводов обнаружено в Дагестане
Общество

Начиная заседание, лидер Минэнергетики заметил, что на сегодняшний день тема нарушений охранных зон магистральных нефтепроводов является одной из важнейших проблем в нефтегазовой сфере региона, которая требует быстрого решения. По сведениям АО «Черномортранснефть» на 23 декабря текущего года числятся 90 отклонений охранных зон (из которых 11 отклонений - капитальные строения с фундаментом). В Кировском районе Махачкалы обнаружено 30 отклонений, в Кумторкалинском районе - 58. По 9 отклонениям имеются решения суда.

 

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