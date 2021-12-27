Об этом информировал руководитель Министерства экономического развития Дагестана Руслан Алиев. Он также рассказал, что в рамках развития муниципалитетов северной части региона намечено инвестировать более 24 миллиарда рублей. Проекты включают в себя создание 18 основообразующих компаний и 50 новых современных производств. В их числе и производства по выпуску продуктов, которые будут создаваться для экспорта.
На севере Республики Дагестан запланировано формирование особой экономической зоны
- Автор Мадина
- 27 декабря, 2021. Понедельник 16:45
На севере Республики Дагестан собираются создать особую экономическую зону.
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