ЗАМАНА - На севере Республики Дагестан запланировано формирование особой экономической зоны

На севере Республики Дагестан запланировано формирование особой экономической зоны

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27 декабря, 2021. Понедельник 16:45
На севере Республики Дагестан запланировано формирование особой экономической зоны

На севере Республики Дагестан собираются создать особую экономическую зону.

На севере Республики Дагестан запланировано формирование особой экономической зоны
Общество

Об этом информировал руководитель Министерства экономического развития Дагестана Руслан Алиев. Он также рассказал, что в рамках развития муниципалитетов северной части региона намечено инвестировать более 24 миллиарда рублей. Проекты включают в себя создание 18 основообразующих компаний и 50 новых современных производств. В их числе и производства по выпуску продуктов, которые будут создаваться для экспорта.

 

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