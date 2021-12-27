ЗАМАНА - Объем безналичных операций в Дагестане превысил 51 млрд рублей

Объем безналичных операций в Дагестане превысил 51 млрд рублей

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27 декабря, 2021. Понедельник 16:05
Объем безналичных операций в Дагестане превысил 51 млрд рублей

За прошедший период текущего года дагестанцы и гости региона осуществили более 72 миллионов операций по приобретению товаров и услуг с использованием банковских карт. Общий объем безналичных платежей составил 51,4 миллиарда рублей, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Отделения-Национального банка по региону.

Объем безналичных операций в Дагестане превысил 51 млрд рублей
Общество

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то показатели выросли на 47,6 и 53,4 процента. «Доля безналичных операций составила 15,9 процента  (+2,8 п.п.) от всей суммы операций, сделанных с использованием банковских карт. Средний чек безналичных операций за это время  – 710 рублей, операции по снятию наличных – 12,800 р.», – сообщает банк.

 

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