В Махачкале начал работу первый розничный магазин ВсеИнструменты.ру

27 декабря в Махачкале прошло официальное открытие первой в республике розничной точки федеральной сети онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта "ВсеИнструменты.ру". Магазин находится на улице Магомедтагирова 184/1.

Махачкалинцы теперь могут приобретать товары из 700 тысяч позиций, представленных на портале компании. Доставка осуществляется со складов Москвы и Волгограда. Официальную церемонию открытия "ВсеИнструменты.ру" посетил первый заместитель руководителя промышленности и торговли региона Рашид Мурзаев.





