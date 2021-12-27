ЗАМАНА - В Махачкале начал работу первый розничный магазин ВсеИнструменты.ру

В Махачкале начал работу первый розничный магазин ВсеИнструменты.ру

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27 декабря, 2021. Понедельник 13:46
В Махачкале начал работу первый розничный магазин ВсеИнструменты.ру

27 декабря в Махачкале прошло официальное открытие первой в республике розничной точки федеральной сети онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта "ВсеИнструменты.ру". Магазин находится на улице Магомедтагирова 184/1.

В Махачкале начал работу первый розничный магазин ВсеИнструменты.ру
Общество

Махачкалинцы теперь могут приобретать товары из 700 тысяч позиций, представленных на портале компании. Доставка осуществляется со складов Москвы и Волгограда.  Официальную церемонию открытия "ВсеИнструменты.ру" посетил первый заместитель руководителя промышленности и торговли региона Рашид Мурзаев.


 

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