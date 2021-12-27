ЗАМАНА - Минцифры Дагестана поздравило 500 детей с наступающим Новым годом

Минцифры Дагестана поздравило 500 детей с наступающим Новым годом

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27 декабря, 2021. Понедельник 13:05
Минцифры Дагестана поздравило 500 детей с наступающим Новым годом

Сотрудники Минсвязи РД и представители IT-сферы республики провели акцию «Праздник каждому ребёнку», вручив 500 презентов детям из нуждающихся семей и детям-инвалидам.

Минцифры Дагестана поздравило 500 детей с наступающим Новым годом
Общество

В акции участвовали  ПАО «Ростелеком», АО «Электросвязь», ООО «ИВТ», ООО «Эрлайн», «ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», ФГУП «РТПЦ РД», ГАУ РД «Центр информационных технологий» и студенты добровольческого движения «Цифровые волонтеры». Списки семей были предоставлены благотворительным фондом «Инсан».

 

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