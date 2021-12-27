В Дербенте размещают умные остановки

В субботу, 25 декабря, в Дербенте начали размещение умных остановок. Они сделаны в полном соответствии с дизайн-кодом города.

«При создании умных остановок использовались экологичные и современные материалы. Их оснастили разными системами, которые направлены на комфортное и безопасное ожидание общественного транспорта», — отметил архитектор Управления архитектуры и градостроительства администрации Дербента Алик Гусейнов.

В общем установят 11 умных остановок, в которых будут доступны такие функции:

1. Кнопки вызова 112;

2. Зарядка для смартфонов;

3. Система интеллектуального видеонаблюдения;

4. Климатическая установка для обогрева зимой и кондиционирования летом; 5. WiFi.

Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2021/12/25/v-derbente-ustanavlivayut-umnyie-ostanovki/

"Дербентские новости"