«При создании умных остановок использовались экологичные и современные материалы. Их оснастили разными системами, которые направлены на комфортное и безопасное ожидание общественного транспорта», — отметил архитектор Управления архитектуры и градостроительства администрации Дербента Алик Гусейнов.
В общем установят 11 умных остановок, в которых будут доступны такие функции:
1. Кнопки вызова 112;
2. Зарядка для смартфонов;
3. Система интеллектуального видеонаблюдения;
4. Климатическая установка для обогрева зимой и кондиционирования летом; 5. WiFi.