ЗАМАНА - В Дербенте прошел гастрономический фестиваль «Шашлык-2021»

В Дербенте прошел гастрономический фестиваль «Шашлык-2021»

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27 декабря, 2021. Понедельник 11:44
В Дербенте прошел гастрономический фестиваль «Шашлык-2021»

Вчера, 26 декабря, в Дербенте прошел гастрономический фестиваль «Шашлык-2021», организованный «Туристическим центром «Дербент 2000» при помощи мэрии города.

В Дербенте прошел гастрономический фестиваль «Шашлык-2021»
Общество

В нем участвовали профессиональные повара с районов и городов региона, а также из соседней Карачаево-Черкессии.

Конкурсанты фестиваля сражались за победу в трех номинациях: «Лучшее приготовление традиционного шашлыка из баранины», «Оригинальность подачи и сервировки блюд», «Лучший тост фестиваля».

Мероприятие посетил мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов. Для соблюдения санитарно-эпидемиологических правил число участников было ограничено.  Ставили оценки и высказывали свое мнение приглашенное компетентное жюри.

Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2021/12/26/v-derbente-proshel-gastronomicheskij-festival-shashlyik-2021/
"Дербентские новости" Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2021/12/26/v-derbente-proshel-gastronomicheskij-festival-shashlyik-2021/
"Дербентские новости"

 

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