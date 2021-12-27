В нем участвовали профессиональные повара с районов и городов региона, а также из соседней Карачаево-Черкессии.
Конкурсанты фестиваля сражались за победу в трех номинациях: «Лучшее приготовление традиционного шашлыка из баранины», «Оригинальность подачи и сервировки блюд», «Лучший тост фестиваля».
Мероприятие посетил мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов. Для соблюдения санитарно-эпидемиологических правил число участников было ограничено. Ставили оценки и высказывали свое мнение приглашенное компетентное жюри.