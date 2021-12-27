В Дербенте прошел гастрономический фестиваль «Шашлык-2021»

Вчера, 26 декабря, в Дербенте прошел гастрономический фестиваль «Шашлык-2021», организованный «Туристическим центром «Дербент 2000» при помощи мэрии города.

В нем участвовали профессиональные повара с районов и городов региона, а также из соседней Карачаево-Черкессии.

Конкурсанты фестиваля сражались за победу в трех номинациях: «Лучшее приготовление традиционного шашлыка из баранины», «Оригинальность подачи и сервировки блюд», «Лучший тост фестиваля».

Мероприятие посетил мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов. Для соблюдения санитарно-эпидемиологических правил число участников было ограничено. Ставили оценки и высказывали свое мнение приглашенное компетентное жюри.

Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2021/12/26/v-derbente-proshel-gastronomicheskij-festival-shashlyik-2021/

"Дербентские новости" Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2021/12/26/v-derbente-proshel-gastronomicheskij-festival-shashlyik-2021/

"Дербентские новости"