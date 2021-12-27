Нужно заметить, что темы обеспечения качества строительных работ и следования срокам открытия пребывают на особом контроле правительства субъекта. Председатель Правительства постоянно проводит собрания по вопросу строительства социальных объектов со всеми профильными министерствами и ведомствами.

В данный момент осуществляется работа по созданию лицензий на эти объекты. Как заявил врио руководителя Минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев, лицензия на проведение учебной работы детскому саду в Кизилюрте уже выдана.

Подробнее можно прочитать на сайте руководства региона.