ЗАМАНА - В Дагестане завершили возведение 4 новых детских садов

В Дагестане завершили возведение 4 новых детских садов

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27 декабря, 2021. Понедельник 11:33
В Дагестане завершили возведение 4 новых детских садов
Об открытии новых детских садов в регионе поговорили на собрании 24 декабря под руководством премьер-министра РД Абдулпатаха Амирханова.
В Дагестане завершили возведение 4 новых детских садов
Общество

Нужно заметить, что темы обеспечения качества строительных работ и следования срокам открытия пребывают на особом контроле правительства субъекта. Председатель Правительства постоянно проводит собрания по вопросу строительства социальных объектов со всеми профильными министерствами и ведомствами.

В данный момент осуществляется работа по созданию лицензий на эти объекты. Как заявил врио руководителя Минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев, лицензия на проведение учебной работы детскому саду в Кизилюрте уже выдана.

Подробнее можно прочитать на сайте руководства региона.

 

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