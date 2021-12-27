В конкурсе «Трезвый муниципалитет – трезвый Дагестан» приняли участие 22 района

В Региональном молодежном центре Министерства молодежи региона прошла церемония награждения лауреатов и призеров конкурса на лучшую организацию работы с молодым поколением по профилактике наркомании среди муниципальных образований республики «Трезвый муниципалитет – трезвый Дагестан», информирует пресс-служба ведомства.

В мероприятии участвовали депутат ГосДумы, лидер Федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, советник руководителя Дагестана Шамиль Алиев и врио главы Минмолодежи Камил Саидов. В конкурсе, который прошел в дистанционном формате, приняли участие 22 района. После объявления итогов жюри озвучило решение – лауреатом стал Сергакалинский район, второе место отошло Акушинскому району, а третье место выиграли Дагестанские Огни. Лауреатам и призерам вручили дипломы и ценные подарки: воркаут-площадку и сертификаты на 30 000 и 20 000 рублей.