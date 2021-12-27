Несовершеннолетним, возвращенным из Сирии, вручили ноутбуки для удаленного обучения

В Миннаце Дагестана, несовершеннолетним, которых вернули из участков боевых действий в Сирии, подарили ноутбуки для удаленного обучения в рамках общеобразовательных программ РФ, информирует пресс-служба ведомства.

В мероприятии участвовали сотрудники министерства, представитель уполномоченного по правам ребенка региона, дети и их опекуны. Статс-секретарь-заместитель главы министерства по нацполитике и делам религий Дагестана Арсен Махмудов от имени руководителя Энрика Муслимова и уполномоченного по правам ребенка Дагестана Марины Ежовой поздравил всех с наступающим Новым годом. Дети и их опекуны поблагодарили сотрудников министерства за полезные подарки, рассказали немного о себе и прочитали стихи, подготовленные к мероприятию.