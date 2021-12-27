В мероприятии участвовали сотрудники министерства, представитель уполномоченного по правам ребенка региона, дети и их опекуны. Статс-секретарь-заместитель главы министерства по нацполитике и делам религий Дагестана Арсен Махмудов от имени руководителя Энрика Муслимова и уполномоченного по правам ребенка Дагестана Марины Ежовой поздравил всех с наступающим Новым годом. Дети и их опекуны поблагодарили сотрудников министерства за полезные подарки, рассказали немного о себе и прочитали стихи, подготовленные к мероприятию.
Несовершеннолетним, возвращенным из Сирии, вручили ноутбуки для удаленного обучения
- Автор Мадина
- 27 декабря, 2021. Понедельник 10:05
В Миннаце Дагестана, несовершеннолетним, которых вернули из участков боевых действий в Сирии, подарили ноутбуки для удаленного обучения в рамках общеобразовательных программ РФ, информирует пресс-служба ведомства.
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