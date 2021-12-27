Размер денежных средств может быть разным – 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума для детей. В текущем году размер прожиточного минимума составил 10 757 рублей.
Ежемесячная выплата проводится в таких суммах:
1. 50 процентов – 5 378,50 рубля – самый низкий уровень выплаты;
75 процентов – 8 067, 75 рублей – в том случае, когда минимальное пособие не позволяет поднять среднедушевой доход до прожиточного минимума;
100 процентов – в размере 10 757, 00 рублей – когда повышенный размер не позволяет вывести родителей ребенка из числа малообеспеченных.