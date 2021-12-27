ЗАМАНА - Министерством труда Дагестана в 2021 году выплат пособий на детей от 3 до 7 лет осуществлено более чем на 17 миллиардов рублей

Министерством труда Дагестана в 2021 году выплат пособий на детей от 3 до 7 лет осуществлено более чем на 17 миллиардов рублей

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27 декабря, 2021. Понедельник 09:23
Министерством труда Дагестана в 2021 году выплат пособий на детей от 3 до 7 лет осуществлено более чем на 17 миллиардов рублей

С января текущего года пособие на несовершеннолетних в возрасте от 3 до 7 лет включительно переводится на счет 284 409 детей. Вся сумма денежных средств, предусмотренных на эти задачи в 2021 году, составила 17,1 миллиарда рублей.

Министерством труда Дагестана в 2021 году выплат пособий на детей от 3 до 7 лет осуществлено более чем на 17 миллиардов рублей
Общество

Размер денежных средств может быть разным – 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума для детей. В текущем году размер прожиточного минимума составил 10 757 рублей.

Ежемесячная выплата проводится в таких суммах:

1. 50 процентов  – 5 378,50 рубля – самый низкий уровень выплаты;

75 процентов – 8 067, 75 рублей – в том случае, когда минимальное пособие не позволяет поднять среднедушевой доход до прожиточного минимума;

100 процентов – в размере 10 757, 00 рублей – когда повышенный размер не позволяет вывести родителей ребенка из числа малообеспеченных.

 

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