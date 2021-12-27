ЗАМАНА - Завод по производству жидкого кислорода для медицинских целей появится в Дагестане

Завод по производству жидкого кислорода для медицинских целей появится в Дагестане

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27 декабря, 2021. Понедельник 08:14
Завод по производству жидкого кислорода для медицинских целей появится в Дагестане
Премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов 24 декабря провел на тему рассмотрения инвестиционного проекта по возведению завода для производства жидкого кислорода.
Завод по производству жидкого кислорода для медицинских целей появится в Дагестане
Общество

На собрании инициаторы данного проекта рассказали о планах, а свою позицию по поводу важности и актуальности проекта высказали лидеры профильных министерств.

Премьер информировал, что в последние 2-3 месяца больницы региона испытывали необходимость в медицинском кислороде. Подробнее на сайте Правительства Дагестана.

 

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