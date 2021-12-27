На собрании инициаторы данного проекта рассказали о планах, а свою позицию по поводу важности и актуальности проекта высказали лидеры профильных министерств.



Премьер информировал, что в последние 2-3 месяца больницы региона испытывали необходимость в медицинском кислороде. Подробнее на сайте Правительства Дагестана.