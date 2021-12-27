Среди них – 7 подростков из Дагестана, которые учатся в 10 и 11 классах. Школьники рассказали Амирханову о своих мыслях по итогам конкурса, о представленных проектах и планах на ближайшее будущее.
Премьер заметил, что подобные конкурсы позволяют юному поколению показать себя и попробовать свои силы в востребованных на данный момент сферах. Подробнее на сайте Правительства Дагестана.
Премьер-министр Дагестана встретился с победителями конкурса «Большая перемена»
- Автор Мадина
- 27 декабря, 2021. Понедельник 08:10
Премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов в пятницу, 24 декабря, посетил встречу с лауреатами Всероссийского конкурса «Большая перемена», реализуемого в рамках национальной программы «Образование».
Среди них – 7 подростков из Дагестана, которые учатся в 10 и 11 классах. Школьники рассказали Амирханову о своих мыслях по итогам конкурса, о представленных проектах и планах на ближайшее будущее.
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