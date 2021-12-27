Среди них – 7 подростков из Дагестана, которые учатся в 10 и 11 классах. Школьники рассказали Амирханову о своих мыслях по итогам конкурса, о представленных проектах и планах на ближайшее будущее.



Премьер заметил, что подобные конкурсы позволяют юному поколению показать себя и попробовать свои силы в востребованных на данный момент сферах. Подробнее на сайте Правительства Дагестана.