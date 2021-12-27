ЗАМАНА - Более 4 млрд инвестиций планируют вложить инициаторы проектов, получивших господдержку в Дагестане

Более 4 млрд инвестиций планируют вложить инициаторы проектов, получивших господдержку в Дагестане

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27 декабря, 2021. Понедельник 08:05
Более 4 млрд инвестиций планируют вложить инициаторы проектов, получивших господдержку в Дагестане
Итоговое собрание Совета при лидере РД по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в республике провели 23 декабря.
Более 4 млрд инвестиций планируют вложить инициаторы проектов, получивших господдержку в Дагестане
Общество

Как информировал премьер-министр субъекта Абдулпатах Амирханов, в 2021 году осуществлялась планомерная работа по активизации инвестиционной активности в республике, которая упала на фоне пандемии коронавируса в целом по России. Из отдельных событий текущего года было обсуждено открытие нового международного терминала в дагестанском аэропорту «Уйташ», предоставление статуса важного инвестиционного проекта региона проекту по выращиванию осетровых пород рыб и черной икры (ООО «СК-Аква»), предоставление земельных участков в аренду без осуществления торгов таким крупным проектам, как создание садов и строительство плодохранилища в Южной части субъекта и формирование нового микрорайона в Дербенте. Подробнее на сайте Правительства Дагестана.

 

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