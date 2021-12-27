ЗАМАНА - Руководство Дагестана в следующем году субсидируют более 300 миллионов рублей для полетов внутри страны

Руководство Дагестана в следующем году субсидируют более 300 миллионов рублей для полетов внутри страны

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27 декабря, 2021. Понедельник 01:33
Руководство Дагестана в следующем году субсидируют более 300 миллионов рублей для полетов внутри страны

Более 300 миллионов рублей будет выделено в 2021 году на субсидирование полетов в 20 городов России из Махачкалы, информировал премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов, поздравляя коллектив аэропорта "Уйташ" с двухмиллионным клиентом за 2021 год.

Руководство Дагестана в следующем году субсидируют более 300 миллионов рублей для полетов внутри страны
Общество

Ранее заявляли, что аэропорт Дагестана впервые за свою историю за год обслужил 2 миллиона человек.

"Были времена, когда количество обслуженных клиентов не достигало и 500 тысяч, а теперь мы уже отправляем двухмиллионного пассажира. Со стороны региона мы бок о бок вместе с руководством воздушной гавани работаем над развитием нашего аэропорта, это наши воздушные ворота. Мы в 2022 году направим более 300 млн рублей на субсидирование полетов в 20 городов страны",- приводит слова премьера пресс-служба руководства республики.

Как заявляют в правительстве Дагестана, также обсуждается возможность финансирования инженерной инфраструктуры для появления нового терминала.

 

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