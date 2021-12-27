Ранее заявляли, что аэропорт Дагестана впервые за свою историю за год обслужил 2 миллиона человек.
"Были времена, когда количество обслуженных клиентов не достигало и 500 тысяч, а теперь мы уже отправляем двухмиллионного пассажира. Со стороны региона мы бок о бок вместе с руководством воздушной гавани работаем над развитием нашего аэропорта, это наши воздушные ворота. Мы в 2022 году направим более 300 млн рублей на субсидирование полетов в 20 городов страны",- приводит слова премьера пресс-служба руководства республики.
Как заявляют в правительстве Дагестана, также обсуждается возможность финансирования инженерной инфраструктуры для появления нового терминала.