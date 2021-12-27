Как информирует пресс-служба Министерства молодежи Республики Дагестан, награды удостоились юнармейцы и лидеры юнармейских отрядов. Слет объединил все 52 местных отделений региона. В рамках церемонии прошло собрание республиканского отделения, на котором были объявлены итоги 2021 года, а также обсуждены планы на следующий год.
В Махачкале прошел Слет юнармейцев
- Автор Мадина
- 27 декабря, 2021. Понедельник 00:26
В Историческом парке «Россия – моя история» провели Слет республиканского отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
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