В Махачкале прошел Слет юнармейцев

Как информирует пресс-служба Министерства молодежи Республики Дагестан, награды удостоились юнармейцы и лидеры юнармейских отрядов. Слет объединил все 52 местных отделений региона. В рамках церемонии прошло собрание республиканского отделения, на котором были объявлены итоги 2021 года, а также обсуждены планы на следующий год.