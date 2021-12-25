ЗАМАНА - Даниял Шихсаидов получил год в колонии за избиение депутата

Даниял Шихсаидов получил год в колонии за избиение депутата

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25 декабря, 2021. Суббота 00:41
Даниял Шихсаидов получил год в колонии за избиение депутата

Сын экс-председателя Народного Собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидова Даниял получил год и один месяц в колонии за избиение депутата. Об этом информирует ТАСС

Даниял Шихсаидов получил год в колонии за избиение депутата
Общество

Данияла Шихсаидова признали виновным в избиении депутата Айнутдина Зиявутдинова. Драка случилась 1 июня на главной площади Махачкалы у Дома профсоюзов.

 

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