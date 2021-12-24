ЗАМАНА - В доме-интернат «Забота» провели акцию «Новый год в каждый дом»

В доме-интернат «Забота» провели акцию «Новый год в каждый дом»

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24 декабря, 2021. Пятница 17:00
В доме-интернат «Забота» провели акцию «Новый год в каждый дом»

Добровольцы республиканского клуба #МыВместе вместе с Дагестанским базовым медицинским колледжем имени Р.П. Аскерханова в рамках акции «Новый год в каждый дом» посетили детский дом-интернат для детей-инвалидов «Забота», пишет РИА "Дагестан".

В доме-интернат «Забота» провели акцию «Новый год в каждый дом»
Общество

Как информирует пресс-служба Министерства молодежи региона, для подопечных дома-интерната была организована концертная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. Также волонтеры для них подготовили праздничный стол. Детям вручили подарки со сладостями, игрушками и одеждой.

 

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