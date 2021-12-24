В доме-интернат «Забота» провели акцию «Новый год в каждый дом»

Автор Мадина

Добровольцы республиканского клуба #МыВместе вместе с Дагестанским базовым медицинским колледжем имени Р.П. Аскерханова в рамках акции «Новый год в каждый дом» посетили детский дом-интернат для детей-инвалидов «Забота», пишет РИА "Дагестан".