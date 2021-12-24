ЗАМАНА - Умер сыгравший в «Шерлоке Холмсе» народный артист России Владимир Татосов

Умер сыгравший в «Шерлоке Холмсе» народный артист России Владимир Татосов

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24 декабря, 2021. Пятница 16:11
Умер сыгравший в «Шерлоке Холмсе» народный артист России Владимир Татосов

Актер, который сыграл более 70 ролей, удостоенный бывшим президентом России Ельциным звания народного артиста РСФСР, скончался в возрасте 95 лет после заражения коронавирусом, пишет РБК, ссылаясь на заслуженную артистку страны Елену Драпеко.

Умер сыгравший в «Шерлоке Холмсе» народный артист России Владимир Татосов
Общество

О смерти Владимира Татосова заявил также Союз кинематографистов РФ. «Мы запомним Владимира Михайловича талантливым, интеллигентным и умнейшим человеком», — комментирует печальную весть Союз.

 

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