О смерти Владимира Татосова заявил также Союз кинематографистов РФ.
«Мы запомним Владимира Михайловича талантливым, интеллигентным и умнейшим человеком», — комментирует печальную весть Союз.
Умер сыгравший в «Шерлоке Холмсе» народный артист России Владимир Татосов
- Автор Мадина
- 24 декабря, 2021. Пятница 16:11
Актер, который сыграл более 70 ролей, удостоенный бывшим президентом России Ельциным звания народного артиста РСФСР, скончался в возрасте 95 лет после заражения коронавирусом, пишет РБК, ссылаясь на заслуженную артистку страны Елену Драпеко.
О смерти Владимира Татосова заявил также Союз кинематографистов РФ.
«Мы запомним Владимира Михайловича талантливым, интеллигентным и умнейшим человеком», — комментирует печальную весть Союз.