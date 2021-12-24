ЗАМАНА - Стобалльница из Дагестана рассказала о своей подготовке к ЕГЭ

Стобалльница из Дагестана рассказала о своей подготовке к ЕГЭ

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24 декабря, 2021. Пятница 16:02
Стобалльница из Дагестана рассказала о своей подготовке к ЕГЭ

По словам девушки, готовиться к главному экзамену по русскому языку она начала еще в 10 классе.

Стобалльница из Дагестана рассказала о своей подготовке к ЕГЭ
Общество

Алина Асадулаева была так рада увидеть заветные 100 баллов, что получив их просто расплакалась.

Девушка мечтает стать врачом и делает все для достижения цели.

Подробнее  –  здесь.

  

 

 

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