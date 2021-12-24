Алина Асадулаева была так рада увидеть заветные 100 баллов, что получив их просто расплакалась.
Девушка мечтает стать врачом и делает все для достижения цели.
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По словам девушки, готовиться к главному экзамену по русскому языку она начала еще в 10 классе.
Алина Асадулаева была так рада увидеть заветные 100 баллов, что получив их просто расплакалась.
Девушка мечтает стать врачом и делает все для достижения цели.
Подробнее – здесь.
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